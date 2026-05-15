Dalter Alimentari Spa di Sant’Ilario D’Enza è stata inserita tra le dieci imprese premiate a Torino da Intesa Sanpaolo, riconoscimento che arriva dopo oltre cinquant’anni di attività. La società si occupa di produzione alimentare e si distingue per il suo percorso di crescita nel settore. Il premio è stato consegnato durante una cerimonia ufficiale, alla quale hanno partecipato rappresentanti dell’istituto bancario e delle aziende vincitrici. La partecipazione di Dalter Alimentari si inserisce in un quadro di riconoscimenti alle imprese italiane di successo.

C’è anche Dalter Alimentari Spa di Sant’Ilario D’Enza tra le 10 ‘Imprese Vincenti’ premiate a Torino da Intesa Sanpaolo. È Alberto Viappiani, ad dell’azienda, a raccontare le novità e le tappe del percorso che hanno portato l’impresa a diventare un punto di riferimento nel settore agroalimentare. Viappiani, di cosa vi occupate? "Da quasi 50 anni siamo i primi a produrre formaggio grattugiato fresco: si parte dalla forma di formaggio duro e stagionato, che viene grattugiata e immediatamente confezionata. Il nostro è un processo di trasformazione di carattere industriale che tende poi a implementare confezioni diverse a seconda di quella che è la richiesta del mercato". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Dalter Alimentari: "Grande impegno da 50 anni"

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