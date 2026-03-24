Gino Paoli e la moglie Paola Penzo | Il mio grande amore è lei siamo insieme da 50 anni
Il cantautore ha dichiarato che la sua relazione con la moglie dura da 50 anni, sottolineando il loro legame duraturo. La moglie, originaria di Modena, è autrice di alcuni dei brani più noti del marito. I due sono insieme da mezzo secolo e condividono una lunga storia di vita e musica.
Gino Paoli ha spesso parlato con affetto e ammirazione della moglie, sottolineando, in un’intervista al Corriere, quanto la loro relazione fosse diversa da quelle che lui aveva vissuto del passato: «Ora ne ho solo una. Non so come non scappi, soprattutto ora. Se non ci fosse lei, non ci sarei già più. Perché, ora sì, mi sarei anche rotto i coglioni. L’amore è fatto di emozioni che per mantenersi pure devono restare dentro l’animo e connettersi all’altro senza bisogno di parole». Eppure Gino Paoli ha sempre portato al dito tre fedi, simbolo dei tre grandi amori della sua vita: «Se amo una donna, la amo per tutta la vita», aveva spiegato. Paola Penzo ha sempre avuto un ottimo rapporto anche con Ornella Vanoni, storica compagna del marito negli Anni Sessanta. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
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