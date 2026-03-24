Il cantautore ha dichiarato che la sua relazione con la moglie dura da 50 anni, sottolineando il loro legame duraturo. La moglie, originaria di Modena, è autrice di alcuni dei brani più noti del marito. I due sono insieme da mezzo secolo e condividono una lunga storia di vita e musica.

Gino Paoli ha spesso parlato con affetto e ammirazione della moglie, sottolineando, in un’intervista al Corriere, quanto la loro relazione fosse diversa da quelle che lui aveva vissuto del passato: «Ora ne ho solo una. Non so come non scappi, soprattutto ora. Se non ci fosse lei, non ci sarei già più. Perché, ora sì, mi sarei anche rotto i coglioni. L’amore è fatto di emozioni che per mantenersi pure devono restare dentro l’animo e connettersi all’altro senza bisogno di parole». Eppure Gino Paoli ha sempre portato al dito tre fedi, simbolo dei tre grandi amori della sua vita: «Se amo una donna, la amo per tutta la vita», aveva spiegato. Paola Penzo ha sempre avuto un ottimo rapporto anche con Ornella Vanoni, storica compagna del marito negli Anni Sessanta. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Gino Paoli e la moglie Paola Penzo: «Il mio grande amore è lei, siamo insieme da 50 anni»

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