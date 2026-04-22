Una donna ha raccontato di come, nel suo impegno con i senzatetto, abbia scoperto che nella sua città si trovano principalmente uomini italiani tra i 25 e i 50 anni che vivono senza una dimora stabile. Ha spiegato di aver avuto sempre attenzione verso le persone in difficoltà, ma non si sarebbe aspettata di occuparsi di chi si trovava a pochi passi da casa, tra le strade della propria città.

“L’attenzione verso i più fragili l’ho sempre avuta. Ma non pensavo che mi sarei occupata di chi aveva difficoltà proprio sotto casa, nella mia città. Invece dopo un viaggio un Cambogia, e grazie a mio padre che mi parlava dell’associazione Bartolomeo & C., fondata da Lia Varesio, il cui giornalino era presente in casa, sono diventata ‘ufficialmente’ volontaria qui dal 2010. Perché l’associazione ha questo nome? Fu scelto nel lontano 1979 in occasione di un giro notturno durante il quale la fondatrice e i volontari trovarono morto di freddo sotto un cumulo di stracci e cartoni Bartolomeo, un ‘barbone’ che dormiva sulla strada in una zona del centro storico di Torino ”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Anna Bifani e l’impegno con i senzatetto: “A Torino accogliamo soprattutto uomini italiani tra i 25 e i 50 anni”

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