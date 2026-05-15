Dall’Italia all’Atlantico operazione congiunta Guardia di Finanza e autorità spagnole | sequestrate 11 tonnellate di cocaina e 8 di hashish

Da ilsole24ore.com 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un’operazione congiunta tra la Guardia di Finanza italiana e le autorità spagnole ha portato al sequestro di sostanze stupefacenti e beni di vario tipo. Sono state confiscate 11 tonnellate di cocaina, 8,5 tonnellate di hashish e 21 chilogrammi di marijuana. Sono stati inoltre sequestrati 18 mezzi nautici, 2 veicoli e altri oggetti. L’intervento ha coinvolto diverse fasi di indagine che si sono estese dall’Italia all’Atlantico, contribuendo a smantellare una rete criminale internazionale.

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L’operazione era pionieristica ma i risultati soddisfacenti con 11 tonnellate di cocaina sequestrate, 8,5 tonnellate di hashish, 21 chilogrammi di Marijuana, 18 imbarcazioni, 2 veicoli e oltre 30.000 litri di carburante e 54 persone finite in manette. È il bilancio dell’operazione pionieristica internazionale portata avanti nell’Oceano Atlantico, denominata Alfa-Lima, cui ha partecipato la Guardia di Finanza italiana sotto il coordinamento dalla Guardia Civil. L’operazione internazionale, andata avanti dal 13 al aprile 2026 ha inferto quello che viene definito un duro colpo” alla cosiddetta Cocaine Highway, il corridoio dell’Atlantico orientale utilizzato dalle organizzazioni criminali per eludere i controlli nei grandi scali portuali europei. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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