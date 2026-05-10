Dalle critiche ad Allegri a quelle agli attaccanti | Milan tifosi furiosi sui social

Dopo la sconfitta in casa contro l'Atalanta, i tifosi del Milan si sono riversati sui social per commentare la partita. Le critiche si sono rivolte sia alla gestione di Allegri che alle prestazioni degli attaccanti. Nei video condivisi online, si possono ascoltare varie opinioni e reazioni di protesta da parte dei sostenitori rossoneri. La partita ha suscitato un acceso dibattito tra i tifosi sui social network.

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In seguito alla sconfitta interna contro l'Atalanta, i tifosi del Milan hanno espresso tutta la loro delusione sui social network: guarda il video con i loro commenti.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Dalle critiche ad Allegri a quelle agli attaccanti: Milan, tifosi furiosi sui social ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video L'incontenibile MAX ALLEGRI #Allegri #Milan #DAZN Notizie correlate Pellegatti: “Critiche ad Allegri? Divento matto! Ha giocato senza i migliori attaccanti”Nelle ultime partite, più in generale, il Milan di Allegri è sembrato un po' involuto e, onestamente, il 3-5-2 che per molti mesi della stagione... Milan-Udinese, i tifosi sui social si scagliano contro LeaoIl Milan perde malamente contro l'Udinese e i tifosi rossoneri sui social si scagliano contro la squadra e contro Rafael Leao. Argomenti più discussi: Allegri sottolinea l'importanza di Modric e difende Nkunku dalle critiche: Il valore del giocatore non si discute; Allegri al Milan: stampa e i tifosi gridano al disastro, ma è l'ennesimo capitolo di una campagna denigratoria che non guarda i numeri; La Barba al Palo - Così Allegri si nutre delle critiche; Allegri Prima obiettivo Champions, poi futuro. Sassuolo? Gara difficile.