Dalle piccole città alle grandi metropoli | Gianluca Iannotta racconta il suo sogno digitale nato nel cuore del Sannio
Gianluca Iannotta ha iniziato la sua esperienza in un piccolo borgo della provincia di Benevento, dove ha sviluppato un interesse per il mondo digitale. Con il tempo, ha fondato un gruppo internazionale che opera nel settore del web e della tecnologia, con sedi in diverse parti del mondo. La sua storia collega un’origine modesta a un’attività di rilievo nel settore tecnologico, coinvolgendo più paesi e mercati. La sua crescita si è articolata attraverso passi concreti, senza passaggi intermedi o ipotesi.
Da un piccolo borgo della provincia di Benevento a un gruppo internazionale con sedi operative nel mondo del web e della tecnologia. È la storia di Gianluca Iannotta, imprenditore digitale originario di Sant’Agata de’ Goti, protagonista di una lunga intervista andata in onda venerdì 15 maggio 2026, dedicata al tema del coraggio imprenditoriale, dell’innovazione e del legame con il territorio. Nel corso dell’approfondimento, dal titolo “Dalle piccole città alle grandi metropoli: il sogno e la storia di Gianluca Iannotta”, l’imprenditore campano ha ripercorso il proprio cammino professionale, nato lontano dai grandi poli tecnologici internazionali ma cresciuto grazie alla determinazione e a una visione globale del digitale. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
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