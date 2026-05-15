Dalle piccole città alle grandi metropoli | Gianluca Iannotta racconta il suo sogno digitale nato nel cuore del Sannio

Gianluca Iannotta ha iniziato la sua esperienza in un piccolo borgo della provincia di Benevento, dove ha sviluppato un interesse per il mondo digitale. Con il tempo, ha fondato un gruppo internazionale che opera nel settore del web e della tecnologia, con sedi in diverse parti del mondo. La sua storia collega un’origine modesta a un’attività di rilievo nel settore tecnologico, coinvolgendo più paesi e mercati. La sua crescita si è articolata attraverso passi concreti, senza passaggi intermedi o ipotesi.

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