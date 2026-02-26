Sanremo 2026 Gianluca Gazzoli commosso ricorda la madre | Non c' è più ma ho coronato il mio sogno nel giorno del suo compleanno

Momenti di grande commozione per Gianluca Gazzoli che, sul palco dell'Ariston, ha ricordato la madre scomparsa lo scorso settembre La semifinale delle Nuove Proposte, che ha aperto la seconda serata del Festival di Sanremo, ha riservato grandi emozioni non solo per il talento dei giovani artisti in gara. Sul palco dell'Ariston, infatti, Gianluca Gazzoli - conduttore di Sanremo Giovani che Conti ha voluto sul palco per le fasi finali riservata alle Nuove Proposte - ha condiviso con il pubblico un ricordo personale, dedicando la sua presenza al Festival alla madre scomparsa lo scorso settembre. "Mi ritrovo su questo palco stasera a coronare il sogno della mia vita e oggi, 25 febbraio, è proprio il giorno del compleanno di mia mamma", ha detto Gazzoli con la voce rotta dall'emozione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

