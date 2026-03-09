Napoli svetta tra le metropoli | è la città con il miglior clima nel ranking delle grandi aree urbane

Napoli si posiziona al primo posto tra le grandi città italiane per il miglior clima, secondo il ranking del Sole 24 Ore. La città supera Milano e le altre metropoli del Nord, ottenendo il punteggio più alto nell’indice climatico. Salerno si colloca in buona posizione, mentre Caserta e Benevento si trovano in fondo alla classifica. La classifica prende in considerazione parametri climatici specifici e misura le condizioni di comfort delle aree urbane.

Napoli batte Milano e le grandi città del Nord nell'indice del clima del Sole 24 Ore. Bene anche Salerno, mentre Caserta e Benevento scivolano in fondo. Napoli si conferma una meta privilegiata per chi cerca condizioni meteorologiche favorevoli, ottenendo un lusinghiero 24esimo posto nella nuova edizione dell'Indice del Clima curato dal Sole 24 Ore. Il capoluogo campano distanzia nettamente le altre grandi città italiane, superando di gran lunga Milano, ferma alla 71esima posizione, e surclassando altri centri importanti come Torino, Bologna e Firenze, che scivolano sensibilmente più in basso nella graduatoria generale. Il buon piazzamento di Napoli deriva da una combinazione di fattori ambientali che rendono la vita quotidiana particolarmente piacevole.