Perovskite | celle solari resistenti a -80°C per lo spazio

Un gruppo di ricercatori dell’Università Ludwig Maximilian di Monaco ha creato celle solari in perovskite in grado di funzionare a temperature comprese tra -80 e +80 gradi Celsius. La scoperta riguarda un miglioramento della resistenza dei dispositivi fotovoltaici agli sbalzi termici estremi, un passo importante per le applicazioni nello spazio. La ricerca è guidata da Erkan Aydin.

Una svolta decisiva per il fotovoltaico arriva dall’Università Ludwig Maximilian di Monaco, dove un team guidato da Erkan Aydin ha sviluppato celle solari in perovskite capaci di resistere a sbalzi termici estremi, dai -80 ai +80 gradi Celsius. Questa innovazione tecnica promette di trasformare una tecnologia finora confinata nei laboratori in una soluzione pratica per l’esplorazione spaziale e oltre. I dati emergenti indicano che le nuove celle mantengono l’84% della loro efficienza iniziale dopo 16 cicli completi di stress termico, superando del 26% i dispositivi tradizionali. Il successo deriva dall’inserimento di acido?-lipoico all’interno dello strato attivo e dall’uso di una molecola chiamata DMSLA per rafforzare le interfacce tra gli strati. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Perovskite: celle solari resistenti a -80°C per lo spazio Articoli correlati Leggi anche: Rinnovabili, il futuro del fotovoltaico? Sono le celle solari plasmoniche Il Pd da Gioia Tauro lancia "Fucine rEsistenti" contro lo spopolamento e annuncia una legge sulla ZesIeri, 28 febbraio, nella sala del consiglio comunale di Gioia Tauro, è stata presentata la campagna programmatica “Fucine rEsistenti”, promossa dai... Tutti gli aggiornamenti su Perovskite celle solari resistenti a 80... Discussioni sull' argomento Fotovoltaico, le nuove celle solari in perovskite puntano allo Spazio: resistono a -80 gradi; Nuova cella solare da record: più efficienza a basso costo. Fotovoltaico, le nuove celle solari in perovskite puntano allo Spazio: resistono a -80 gradiCelle solari perovskite più resistenti: la nuova tecnologia sopporta temperature estreme e apre scenari concreti anche nello Spazio. greenme.it Celle solari in perovskite più resistenti grazie a un sigillo molecolare: nuovo record di efficienza al 26,6%Le celle solari in perovskite tornano a far parlare di sé e questa volta lo fanno con una notizia che profuma di futuro concreto. Una ricerca appena pubblicata apre la strada a pannelli più stabili, ... greenme.it Fotovoltaico, le nuove celle solari in perovskite puntano allo Spazio: resistono a -80 gradi x.com SolareB2B: nel numero di marzo focus sulla perovskite https://www.solareb2b.it/solareb2b-nel-numero-di-marzo-focus-sulla-perovskite/ #solareb2b #fotovoltaico #fotovoltaicoitalia #futurosolare #rinnovabili #futurofotovoltaico #energia #solare #efficienzaener facebook