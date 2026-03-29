Recentemente sono stati annunciati nuovi record di efficienza nelle celle solari, con valori che superano il 130%. L'energia proveniente dal sole si conferma come una risorsa chiave per ridurre la dipendenza dai combustibili fossili e affrontare le sfide legate ai cambiamenti climatici. Questa innovazione potrebbe influenzare il settore della produzione di energia rinnovabile in modo significativo.

L’energia solare è fondamentale per ridurre la dipendenza dai combustibili fossili e combattere il cambiamento climatico. Nonostante il Sole fornisca costantemente un’enorme quantità di energia alla Terra, le celle solari convenzionali riescono a catturarne solo una frazione. Questo è dovuto al cosiddetto “soffitto fisico”, un limite che ha resistito a decenni di ricerca. Recenti studi pubblicati sul Journal of the American Chemical Society mostrano però un progresso significativo. I ricercatori dell’Università di Kyushu (Giappone), in collaborazione con la Johannes Gutenberg University di Magonza (Germania), hanno sviluppato un metodo innovativo per superare questa barriera usando un complesso metallico a base di molibdeno noto come emettitore “spin-flip”. 🔗 Leggi su Billipop.com

© Billipop.com - Le celle solari superano ogni limite con un incredibile 130%

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