Dall’ansia alla Via Francigena | il viaggio di 2.200 km per rinascere

Una studentessa di antropologia ha intrapreso un viaggio di 2.200 km lungo la Via Francigena, partendo dall’ansia e cercando una rinascita personale. Durante il cammino in Francia, ha affrontato un’aggressione che ha richiesto interventi di assistenza e cure mediche. La decisione di lasciare tutto è arrivata dopo aver concluso il percorso attraverso diverse regioni, affrontando difficoltà e momenti di riflessione lungo il tragitto. La sua esperienza rappresenta un percorso di rinascita e di riscoperta di sé.

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? Domande chiave Come ha superato l'aggressione subita durante il cammino in Francia?. Cosa ha spinto una studentessa di antropologia a lasciare tutto?. Perché il movimento fisico è diventato la sua terapia contro l'ansia?. Quali pericoli reali ha affrontato percorrendo 2.200 chilometri a piedi?.? In Breve Percorso iniziato giugno 2025 con 95 giorni di cammino fino a Roma.. Supporto ricevuto dal viaggiatore Alessandro Carnevali noto come Walking Nose.. Esperienze precedenti includono 800 km verso Santiago e 100 km in Giappone.. Pubblicazione del diario La mia via Francicena per migliaia di lettori digitali.. Dopo 2.200 chilometri percorsi tra Inghilterra e Roma, la giovane algherese Castigliego ha trasformato un profondo disturbo d’ansia in una missione di vita attraverso il cammino a piedi. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Dall’ansia alla Via Francigena: il viaggio di 2.200 km per rinascere ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Via Francigena: 3.200 km di turismo lento che unisce 5A Castronno, presso lo spazio Materia, si è tenuta una serata dedicata alla Via Francigena. Dall’ansia di Milano alla Svizzera: la sfida per una nuova vitaUn istruttore di nuoto e giornalista di 37 anni, originario della Toscana ma cresciuto nell’area milanese, ha scelto di stabilirsi a Zurigo per...