A Castronno, presso lo spazio Materia, si è tenuta una serata dedicata alla Via Francigena. Luca Bruschi e Monica Nanetti hanno illustrato il percorso che collega Canterbury a Roma. L’incontro ha messo in luce l’importanza del turismo lento per le comunità locali lombarde. La presentazione non si è limitata alla semplice descrizione dell’itinerario, ma ha esplorato le implicazioni economiche e culturali per i territori attraversati. Il è stato posto sulla crescita costante dei pellegrini internazionali. La Lombardia emerge come snodo cruciale dove il cammino assume valenze specifiche per lo sviluppo regionale. L’Italia come corridoio europeo del cammino. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Via Francigena: 3.200 km di turismo lento che unisce 5

