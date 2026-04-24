Sánchez sfida il Pentagono | stop alla Spagna fuori dalla NATO

Il presidente ha incontrato rappresentanti a Nicosia e ha deciso di non seguire le richieste del Pentagono di sospendere la partecipazione della Spagna alla NATO. La questione ha attirato l’attenzione internazionale, poiché si tratta di una posizione chiara del governo spagnolo rispetto alle pressioni esterne. La discussione si inserisce in un quadro più ampio di tensioni tra il governo nazionale e le istituzioni militari alleate.

? Cosa sapere Sánchez respinge a Nicosia le pressioni del Pentagono sulla sospensione della Spagna dalla NATO.. Washington minaccia sanzioni commerciali a Madrid per il rifiuto di usare basi contro l'Iran.. A Nicosia, venerdì 24 aprile 2026, Pedro Sánchez ha respinto con fermezza le pressioni emerse da una comunicazione riservata del Pentagono che ipotizzava la sospensione della Spagna dall’alleanza atlantica. Il primo ministro spagnolo è giunto in Cipro per un vertice dei leader dell’Unione Europea portando una linea di estrema tranquillità riguardo alle tensioni con Washington, ribadendo che Madrid intende rispettare i propri impegni verso la NATO pur mantenendo un approccio rigorosamente ancorato al diritto internazionale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sánchez sfida il Pentagono: stop alla Spagna fuori dalla NATO Notizie correlate Media: “Pentagono valuta di sospendere la Spagna dalla Nato. Sanchez: “Collaboriamo secondo il diritto internazionale”Il mancato sostegno nella guerra contro l’Iran potrebbe costare caro, agli alleati europei degli Stati Uniti. Spagna sospesa dalla Nato come ritorsione di Trump, funzionario Usa svela la mail del Pentagono contro SanchezUna fuga di notizie interna al Pentagono, rivelata dall’agenzia Reuters il 24 aprile 2026, ha scatenato un terremoto diplomatico all’interno della... Approfondimenti e contenuti Si parla di: NEWS - Mail del Pentagono ipotizza la sospensione della Spagna dalla NATO, Sanchez: Valgono solo gli atti formali. Le conseguenze dell'email del Pentagono: dalla sospensione della Spagna alla revisione dei rapporti NatoUn'email trapelata del Pentagono indica possibili ritorsioni contro la Spagna e altri alleati; Pedro Sánchez ribadisce l'adesione agli obblighi Nato e chiede di basarsi su documenti ufficiali ... notizie.it A sinistra, il premier spagnolo Pedro Sánchez. A destra, il presidente Usa Donald Trump. Credit: ZUMAPRESS.com / AGFIl Pentagono ha cominciato a valutare una serie di opzioni a disposizione degli Stati Uniti per sanzionare gli alleati della Nato che non hanno sostenuto la guerra scatenata da Washington e da Israele ... tpi.it