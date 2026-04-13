Il Festival Fanny Mendelssohn a Villa del lupo con il duo Maggiolini - Mottini

Il Festival Internazionale Fanny Mendelssohn si svolge per la prima volta a Villa del Lupo, una dimora settecentesca situata ad Arena Metato e progettata dall’architetto Gherardesca. La manifestazione prevede l’apertura della villa alla musica, ospitando un duo proveniente dalla Svizzera composto da Tommaso Maria Maggiolini e Mottini. L’evento si inserisce nel calendario del festival e rappresenta un debutto nel contesto della sede storica.