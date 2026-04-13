Il Festival Fanny Mendelssohn a Villa del lupo con il duo Maggiolini - Mottini
Il Festival Internazionale Fanny Mendelssohn si svolge per la prima volta a Villa del Lupo, una dimora settecentesca situata ad Arena Metato e progettata dall’architetto Gherardesca. La manifestazione prevede l’apertura della villa alla musica, ospitando un duo proveniente dalla Svizzera composto da Tommaso Maria Maggiolini e Mottini. L’evento si inserisce nel calendario del festival e rappresenta un debutto nel contesto della sede storica.
Per la prima volta nella storia del Festival Internazionale Fanny Mendelssohn, Villa Del Lupo, dimora settecentesca progettata dall'architetto Alessandro Gherardesca ad Arena Metato, apre le sue porte alla musica con un prestigioso duo proveniente dalla Svizzera, composto da Tommaso Maria.🔗 Leggi su Pisatoday.it
Torna il Festival musicale Fanny Mendelssohn: quindici appuntamenti con musica e arte nei luoghi storici del territorio pisanoIl Festival conferma anche quest’anno la propria vocazione: mettere in dialogo artisti provenienti da tutto il mondo e il patrimonio...
Due mesi di eventi per celebrare arte e territorio con il Festival Fanny MendelssohnPisa, 9 marzo 2026 – È stato presentato lunedì 9 marzo, nella Sala Balerari di Palazzo Gambacorti, il Festival Musicale Fanny Mendelssohn.