Dalla leva militare obbligatoria ai fondi Safe | la Croazia accelera sulla difesa

Il governo croato ha annunciato una serie di misure volte a rafforzare la difesa nazionale. Tra le iniziative ci sono l’introduzione di una leva militare obbligatoria e l’attivazione di nuovi fondi dedicati alla sicurezza. La decisione segue un processo di consultazioni con le istituzioni europee e si inserisce in un quadro di investimenti strategici per migliorare le capacità militari del paese. La mobilitazione generale e le risorse aggiuntive sono state approvate dal parlamento e sono attese nei prossimi mesi.

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Bruxelles, 15 maggio 2026 – Zagabria è diventata la terza città, dopo Varsavia e Vilnius, in cui il commissario europeo alla Difesa e allo Spazio, Andrius Kubilius, ha firmato personalmente un accordo di prestito nell’ambito di SAFE, lo strumento europeo da 150 miliardi di euro pensato per sostenere gli investimenti degli Stati membri nella difesa. La Croazia otterrà 1,7 miliardi di euro per modernizzare le proprie forze armate, in una fase in cui l’Unione europea cerca di rafforzare la propria capacità di difesa convenzionale e di ridurre la dipendenza dagli Stati Uniti. Come sottolinea Focus Europe Poland la cerimonia di firma dell’accordo... 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Dalla leva militare obbligatoria ai fondi Safe: la Croazia accelera sulla difesa ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Crashs Aériens : Enquête sur les Causes des Catastrophes et Accidents Mortels – Documentaire AMP Sullo stesso argomento Croazia, torna la leva obbligatoriaDa oggi, lunedì 9 marzo, le prime 800 reclute sono entrate in tre caserme, predisposte per l’addestramento militare di base. Croazia: leva obbligatoria torna, 800 reclute al viaLa Croazia ha riattivato il servizio di leva militare obbligatorio a partire dal 9 marzo 2026, con l’ingresso immediato delle prime 800 reclute nelle... Leva militare obbligatoria, il 47% degli italiani è d'accordo (anche per le donne). Solo uno su cinque favorevole a quella volontariaForte polarizzazione tra gli italiani sulla proposta di reintroduzione della leva militare obbligatoria, abolita nel 2004: anche se a prevalere, seppur per poco, è il no, il 47% del totale è ... ilgazzettino.it Servizio militare, Crosetto pensa a una nuova leva. Dalla Danimarca alla Grecia: dove è obbligatoria (e dove no)Il presupposto è quello della volontarietà, come in Francia e in Germania (anche se Berlino contempla ulteriori misure per far scattare l’obbligo a certe condizioni). Lo schema del ddl non è molto ... quotidiano.net