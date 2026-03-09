Croazia torna la leva obbligatoria

Il governo croato, guidato dal premier Andrej Plenkovic, ha deciso di reintrodurre la leva obbligatoria. La misura riguarda principalmente i giovani uomini e mira a rafforzare le forze armate del paese. La decisione è stata annunciata dopo una consultazione tra le autorità e le forze politiche, senza ulteriori dettagli sui tempi di implementazione o le modalità operative.

Da oggi, lunedì 9 marzo, le prime 800 reclute sono entrate in tre caserme, predisposte per l'addestramento militare di base. Il servizio durerà due mesi e riguarda i giovani maschi che quest'anno compiono 19 anni. La leva era stata abolita nel 2008, un anno prima che il Paese entrasse nella Nato. Il governo conservatore del premer Andrej Plenkovic ha optato per il ripristino per rafforzare la sicurezza nazionale, citando minacce ibride, attacchi informatici e calamità naturali. Eventi che, stando alle parole del ministro della Difesa Ivan Anušic: "Sono sempre più crescenti". Ogni anno, saranno formate 4mila reclute che riceveranno un compenso mensile di 2.