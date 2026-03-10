Croazia | leva obbligatoria torna 800 reclute al via

In Croazia, il servizio di leva militare obbligatorio è stato ripristinato e entrerà in vigore dal 9 marzo 2026. Le prime 800 reclute sono già state inviate nelle caserme predisposte per il nuovo inizio del servizio. La decisione riguarda tutte le reclute che devono iniziare il periodo di formazione e addestramento nelle strutture militari del paese.

La Croazia ha riattivato il servizio di leva militare obbligatorio a partire dal 9 marzo 2026, con l’ingresso immediato delle prime 800 reclute nelle caserme predisposte. Questa misura, decisa dal governo conservatore guidato da Andrej Plenkovi?, impone un addestramento di base della durata di due mesi ai giovani maschi che compiono 19 anni nel corso dell’anno. Le nuove reclute riceveranno un compenso mensile di 2.200 euro durante il periodo di formazione e, al termine dei due mesi, diventeranno parte del personale di riserva fino all’età di 55 anni. La decisione risponde alla necessità di rafforzare la prontezza difensiva nazionale di fronte a minacce ibride, attacchi informatici e calamità naturali sempre più frequenti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

