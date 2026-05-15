Dalla figurazione all’astrazione alla concettualità Le opere e l’asta

A Milano si tiene una preview dell'asta di arte moderna e contemporanea organizzata da Farsettiarte, aperta fino al 20 maggio. La mostra presenta opere che spaziano dalla figurazione all’astrazione, passando per la concettualità. Le opere in esposizione sono state selezionate per rappresentare diverse tendenze artistiche del Novecento e del periodo più recente. La preview permette di ammirare da vicino i pezzi in catalogo prima della vendita ufficiale. La rassegna si svolge in uno spazio dedicato alla promozione di artisti e collezionisti.

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La preview milanese dell’ Asta ’Arte Moderna e Contemporanea’ di Farsettiarte, fino al 20 maggio in Farsettiarte, Portichetto di via Manzoni (angolo via della Spiga), dalle 10 alle 19 festivi compresi, presenta una ricca selezione di opere che raccontano il Novecento, attraversando figurazione, astrazione e concettualità con esempi di qualità museale. Uno dei protagonisti della sessione ’Arte Moderna’ è Giorgio Morandi, presente con una rara Natura morta del 1921, anni in cui l’artista gravitava nel clima della rivista Valori Plastici. Gli anni Venti del Novecento sono inoltre rappresentati da un notevole paesaggio di Carlo Carrà, Autunno in Toscana, 1927, appartenuto alla collezione del musicista Alfredo Casella. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Dalla figurazione all’astrazione alla concettualità. Le opere e l’asta ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Le opere del premio Strega Mario Desiati donate alla biblioteca comunale dalla Cultour MoscufoL’associazione Cultour Moscufo, guidata dal presidente Mimmo Ferri, ha donato le opere letterarie di Mario Desiati alla biblioteca comunale,... Dalla Testarossa della principessa Carolina alla Vespa Ferrari: asta recordI risultati della grande asta di RM Sotheby's al Grimaldi Forum di Monaco, organizzata in concomitanza con il prestigioso Grand Prix de Monaco... Dalla figurazione all’astrazione alla concettualità. Le opere e l’astaLa preview milanese dell’Asta ’Arte Moderna e Contemporanea’ di Farsettiarte, fino al 20 maggio in Farsettiarte, Portichetto di via ... quotidiano.net Afro, Burri, Capogrossi, dalla figurazione all’astrazione: la mostra a PerugiaL’abbiccì dell’arte del secondo Novecento italiano, vale a dire, i temi fondamentali, i concetti, i soggetti indispensabile da seguire, per riuscire a indagare il passaggio cruciale dalla figurazione ... exibart.com