Le opere del premio Strega Mario Desiati donate alla biblioteca comunale dalla Cultour Moscufo

L’associazione Cultour Moscufo, sotto la guida del presidente Mimmo Ferri, ha deciso di donare alla biblioteca comunale le opere dello scrittore premiato con il premio Strega. La collezione include diversi volumi dello stesso autore, che ora fanno parte delle risorse disponibili per i lettori locali. La donazione mira a rafforzare l’offerta culturale e letteraria del patrimonio librario pubblico.