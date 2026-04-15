Le opere del premio Strega Mario Desiati donate alla biblioteca comunale dalla Cultour Moscufo
L’associazione Cultour Moscufo, sotto la guida del presidente Mimmo Ferri, ha deciso di donare alla biblioteca comunale le opere dello scrittore premiato con il premio Strega. La collezione include diversi volumi dello stesso autore, che ora fanno parte delle risorse disponibili per i lettori locali. La donazione mira a rafforzare l’offerta culturale e letteraria del patrimonio librario pubblico.
L’associazione Cultour Moscufo, guidata dal presidente Mimmo Ferri, ha donato le opere letterarie di Mario Desiati alla biblioteca comunale, arricchendone il patrimonio librario.L'iniziativa si è svolta durante la presentazione di Malbianco (Einaudi) tenutasi nella serata di domenica 12 aprile.🔗 Leggi su Ilpescara.it
Notizie correlate
Biblioteca Ungaretti: Mario Desiati presenta “Malbianco”La Biblioteca Ungaretti ospita Mario Desiati, vincitore della 76esima edizione del Premio Strega, per la presentazione del suo nuovo romanzo...
Leggi anche: La corsa al premio letterario più ambito d'Italia entra nel vivo. Dalla storia di Gramsci e Pertini alle atmosfere surreali e familiari, i titoli e i temi che aprono le celebrazioni per gli ottant'anni del Premio Strega
Altri aggiornamenti
Temi più discussi: Cultour Moscufo dona le opere di Mario Desiati alla biblioteca comunale; Moscufo arricchisce la biblioteca comunale con le opere di Mario Desiati, dono della Cultour Moscufo; Cinzia Cognetti presenta il suo primo romanzo alle Vecchie Segherie Mastrototaro; Biblioteca Ungaretti: Mario Desiati presenta Malbianco.
Cultour Moscufo dona le opere di Mario Desiati alla biblioteca comunaleCultour Moscufo dona alla biblioteca comunale le opere di Mario Desiati. Presente l’autore durante la presentazione di Malbianco ... abruzzonews.eu
Lo scrittore Mario Desiati a Moscufo ospite di CultourDomenica 12 aprile alle ore 18:00 il Frantoio delle Idee di Moscufo ospiterà lo scrittore Mario Desiati, Premio Strega 2022 ... rete8.it
Continuano le attivà formative di Act con le Masterclasses. Oggi, secondo appuntamento. con il premio Strega Mario Desiati. Seguiteci per i prossimi appuntamenti. #campobasso #molise #act #scritturacreativa #masterclass - facebook.com facebook