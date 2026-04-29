Dalla Testarossa della principessa Carolina alla Vespa Ferrari | asta record

All'asta sono stati venduti diversi veicoli di valore, tra cui una Ferrari 312 T3 del 1978 per oltre 4,3 milioni di euro e altre auto di marca Ferrari, Aston Martin e Mercedes. Tra i pezzi più costosi anche una Testarossa appartenuta a una principessa e una Vespa Ferrari. I prezzi di vendita sono stati comunicati ufficialmente dopo le transazioni.

I risultati della grande asta di RM Sotheby's al Grimaldi Forum di Monaco, organizzata in concomitanza con il prestigioso Grand Prix de Monaco Historique, hanno confermato le ultime tendenze del mercato sempre più orientato sulle hypercar, i modelli sportivi più iconici, e le classiche di élite. Considerato uno degli appuntamenti più spettacolari del calendario europeo della casa d'aste inglese, l’evento ha anche consolidato il legame tra il mondo delle aste automobilistiche e quello delle competizioni storiche. Asso pigliatutto la Ferrari 250 GT Swb California Spider del 1961 carrozzata da Scaglietti - uno dei soli 39 esemplari prodotti e quello esposto all'epoca al Salone dell'Auto di Francoforte- che ha raggiunto la cifra record di 16.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Dalla Testarossa della principessa Carolina alla Vespa Ferrari: asta record Notizie correlate Milano Fashion Week 2026, Madonna e Anna Wintour in prima fila da Dolce & Gabbana. Dalla “vera pelle” di Ferrari alla principessa contemporanea di Ermanno Scervino, il meglio delle passerelleScatta il weekend per la Milano Fashion Week donna 2026: ironico dirlo, ma in pole position c’è Ferrari come prima sfilata del giorno, mentre... Una Borbone verso l’Eliseo, Jordan Bardella confessa: “Amo Maria Carolina”. Il rampollo della destra francese trova la sua principessaÈ da mesi che il popolo si lacera nel dubbio: stanno insieme o cosa? C’è o non c’è una liaison fra il politico emergente del momento che potrebbe...