Nuove rivelazioni sono state rese note nel caso Garlasco, riguardanti Andrea Sempio e i bigliettini lasciati alla sua ex fidanzata. La Procura di Pavia sta approfondendo l’indagine sull’omicidio di Chiara Poggi, in cui Sempio risulta indagato. Dalla difesa è arrivata una consulenza personologica, mentre emergono dettagli che potrebbero influenzare il quadro investigativo. La vicenda prosegue con nuovi elementi che si aggiungono alle informazioni già note.

Spuntano nuove rivelazioni sull’indagine della Procura di Pavia per l’omicidio di Chiara Poggi in cui è indagato Andrea Sempio. Sono sempre le intercettazioni a far discutere. Il video di Chiara. “Chiara nel video sembrava proprio. si è spostata”, dice Andra Sempio nei soliloqui registrati dai carabinieri. Riferendosi al presunto video intimo tra la ragazza e Alberto Stasi, condannato in via definitiva per l’omicidio e in procinto di chiedere la revisione del processo. Le intercettazioni per la magistratura inquirente sarebbero la prova del movente del rifiuto che avrebbe scatenato la furia omicida del giovane. Leggi anche Garlasco, dalle intercettazioni spunta l'audio di Andrea Sempio: "Il video ce l'ho nella penna drive". 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Caso Garlasco, nuove rivelazioni su Sempio e i bigliettini alla ex fidanzata. Dalla difesa pronta la consulenza personologica

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Avvocato #Lovati: Ci saranno scoperte e chiarimenti, anche sul caso di Garlasco (…). Non posso parlare adesso perché purtroppo mi dovrò difendere. Secondo voi di cosa parlerà? Di nuove rivelazioni oltre al sicario e Bozzole? ?????? #Garla x.com

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