Alimentazione | la colazione è il nuovo prime time della socialità il ‘morning club' arriva a Sanremo

La colazione si trasforma in un momento di socialità, diventando il nuovo spazio di incontro mattutino. A Sanremo, un evento dedicato a questa tendenza si svolge con il progetto “Alpro Morning Club”, che propone un modo diverso di vivere il primo pasto della giornata. L'iniziativa coinvolge partecipanti e pubblico, puntando a valorizzare l’esperienza del risveglio e dell’incontro.

Alpro torna per il secondo anno consecutivo in riviera ligure portando una nuova visione della colazione fuori casa con il format "Alpro Morning Club". Dal 25 febbraio al 1° marzo, il brand trasforma un bar nel centro storico sanremese, in uno spazio completamente brandizzato ed esperienziale, dove la colazione plant-based diventa un momento cool di socialità, fondendo musica, intrattenimento e nuove abitudini di consumo. Un luogo pensato per iniziare la giornata con energia positiva, dove la mattina diventa protagonista e la colazione si trasforma in un'esperienza da vivere e condividere. Millennials e Gen Z stanno ridefinendo i modi di vivere la socialità.

