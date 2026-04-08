La città si anima già dalla mattina con il Morning club, un evento che si svolge dalle 10 e combina musica, DJ set e colazioni. Sempre più locali, tra bar e bistrot, ospitano questa iniziativa, trasformando gli spazi pubblici in aree dedicate alla danza. La tendenza vede partecipanti di diverse età che scelgono di cominciare la giornata in modo diverso, con musica e movimento prima delle consuete attività mattutine.

La domenica mattina non è più sinonimo di calma, colazione lenta e silenzio. Sempre più persone scelgono di iniziare la giornata ballando, trasformando bar, bistrot e spazi urbani in piste da ballo illuminate dalla luce naturale. È il fenomeno dei morning club, una forma di daytime clubbing che ribalta il concetto tradizionale della movida: niente notte fonda, niente rientri all’alba, ma musica elettronica, cappuccino e socialità già dalle 10. L’idea nasce all’estero, si diffonde nelle grandi capitali europee e conquista rapidamente le città italiane. Il successo è immediato: pubblico giovane e adulto, atmosfera più rilassata rispetto ai club notturni e un mix originale tra brunch e discoteca. 🔗 Leggi su Cibosia.it

© Cibosia.it - Morning club in città: si balla già dalle 10 tra colazione e dj set

Alimentazione: la colazione è il nuovo prime time della socialità, il ‘morning club' arriva a Sanremo(Adnkronos) - Alpro torna per il secondo anno consecutivo in riviera ligure portando una nuova visione della colazione fuori casa con il format...

Il soft clubbing sbarca a Palermo: dj set e colazione in centro storicoL'uragano Presta contro Bruganelli, Bonolis e De Filippi, Fiorello vs il "rosicone" Pucci e gli altri gossip da leggere nel weekend Il "soft...

Temi più discussi: Dalla notte al mattino, il fenomeno del Morning Club arriva a Trieste con ‘Club in B’; Discoteche aperte anche di giorno, via libera del Comune per liberalizzare i morning club; Il Tg1 celebra il successo del Morning Club di m2o; Morning Party a Genova: la domenica mattina tra dj set e sapori di Sicilia in centro.

Morning Club: Soave Maria Pansa racconta la nuova scommessa a Facce Da CittàLa giornalista Soave Maria Pansa ospite a Facce Da Città racconta il successo del primo evento mattutino tra musica elettronica e cornetti ... cosenzapost.it

Discoteche aperte anche di giorno, via libera del Comune per liberalizzare i morning clubI locali notturni chiedevano di estendere gli orari per rispondere allefeste in cui si balla di mattina in bar e negozi. Le piste da ballo decideranno in ... torino.repubblica.it

Morning Club accende la domenica, dj set e atmosfera unica a Ponterosso: “venite presto” Resta aggiornato con Trieste Cafe! Seguici su WhatsApp https://whatsapp.com/channel/0029Vb1wcz3Bfxo7ifGWbo0Q - facebook.com facebook

Discoteche aperte anche di giorno, via libera del Comune per liberalizzare i “morning club” x.com