Dalla Bocconi ai social | il video di una lasagna crea un imprenditore

Un video di una lasagna pubblicato sui social media ha portato alla nascita di un'impresa. L'imprenditore coinvolto ha sfruttato il successo online per avviare un'attività stabile, organizzando il lavoro e le risorse necessarie. Ha applicato competenze apprese alla Bocconi, tra cui gestione e coordinamento di team di collaboratori. La crescita dell’azienda è stata legata alla capacità di trasformare un contenuto virale in un progetto imprenditoriale solido.

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