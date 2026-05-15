Dalla Bocconi ai social | il video di una lasagna crea un imprenditore

Da ameve.eu 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un video di una lasagna pubblicato sui social media ha portato alla nascita di un'impresa. L'imprenditore coinvolto ha sfruttato il successo online per avviare un'attività stabile, organizzando il lavoro e le risorse necessarie. Ha applicato competenze apprese alla Bocconi, tra cui gestione e coordinamento di team di collaboratori. La crescita dell’azienda è stata legata alla capacità di trasformare un contenuto virale in un progetto imprenditoriale solido.

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? Punti chiave Come ha trasformato un video virale in un'azienda strutturata?. Quali competenze della Bocconi usa per gestire i suoi collaboratori?. Perché la sua formazione economica è fondamentale per il business digitale?. Come è passato dai social ai palinsiti di Food Network?.? In Breve Video della lasagna virale con un milione di visualizzazioni in dodici ore.. Debutto televisivo su Food Network con il programma Cucina Senza Tempo il 17 maggio.. Passaggio da creator a influencer censito dall'AGCOM durante il periodo Pandorogate.. Gestione professionale del business grazie alla laurea in Economia conseguita alla Bocconi.. Il 14 dicembre... 🔗 Leggi su Ameve.eu

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