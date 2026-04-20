Sud alla Bocconi premiato il progetto di un giovane imprenditore di Maratea

Un giovane imprenditore di Maratea ha ricevuto un riconoscimento alla Bocconi per il suo progetto legato al territorio del Sud. Durante la presentazione, ha affermato che tornare nel luogo di origine non rappresenta un ripiego, ma può diventare un elemento di forza nelle gare pubbliche. La premiazione si è svolta in un contesto accademico, con l’obiettivo di valorizzare iniziative imprenditoriali legate alle aree del Mezzogiorno.

“Il territorio non è un ripiego: tornare dove si è cresciuti può diventare un vantaggio competitivo, da utilizzare nelle gare pu bbliche. Quando esse funzionano veramente permettono a idee e progetti innovativi di competere lealmente. Solo così si alza la qualità dei servizi”. Con queste pa role ha aperto il suo intervento, all’Università Bocconi di Milano, Lorenzo Licasale: un giovane imprenditore del Sud, cresciuto nelle acque cristal line di Maratea, per p oi formarsi tra Milano e Londra in Investment Banking. Per lui si è trattato di un ritorno in terra milanese: alla Bocconi, infatti, nel 2023 si è laur e ato in Finanza. Proprio in quelle aule che lo han no visto studente, Lorenzo ha raccontato la sua vicenda imprenditoriale.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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