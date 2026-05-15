Federico Polizzi, conosciuto sui social come Cook With Fez, ha 26 anni e si è fatto notare nel mondo digitale grazie ai suoi video di cucina. Laureato in Economia, ha costruito in breve tempo una attività imprenditoriale, riuscendo a trasformare la passione per la cucina in un’attività commerciale. La sua popolarità è cresciuta grazie alla capacità di coinvolgere il pubblico con contenuti semplici e spontanei. Tra i suoi riferimenti, la figura di Antonella Clerici rappresenta un punto di riferimento per molti appassionati di cucina.

È famoso sui social come Cook With Fez, ma il vero nome è Federico Polizzi. A 26 anni non solo ha la testa sulle spalle, complice una Laurea in Economia, ma è riuscito in poco tempo a mettere su una vera e propria “ditta”. Faccia da bravo ragazzo, abile in cucina, ricette semplici, ma con un tocco di originalità. Poi un contratto con una agenzia famosa e l’approdo a Food Network, direttamente dalla sua piattaforma, con “Cucina Senza Tempo”, ultimo appuntamento domenica 17 maggio alle ore 10. Quando e come è nata la tua passione per la cucina? Ho sempre cucinato da quando avevo 10 anni. In casa mia c’è sempre stata sicuramente una cultura gastronomica importante nel senso che mia nonna viene da una famiglia di macellai. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Una lasagna mi ha strappato dalla Laurea in Economia. Sono ‘nato’ in mezzo al Pandorogate, le regole sono cambiate. Antonella Clerici è il sogno mio e di mia nonna”: il fenomeno Cook With Fez

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