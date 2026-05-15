Dal double al ritorno in Serie A | Antonio Collarile traccia il futuro del Benevento 5

Dopo un anno di silenzio, il direttore generale del Benevento torna a parlare e fa il punto sulla stagione passata. La squadra ha vissuto momenti difficili, ma ha anche ottenuto una rinascita importante, culminata con il doppio successo e la promozione in Serie A. Collarile ha commentato gli eventi principali, evidenziando i traguardi raggiunti e il percorso che ha portato il club a tornare nel massimo campionato nazionale. La discussione riguarda anche le prospettive future e le strategie adottate durante questa annata.

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