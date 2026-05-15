Dal double al ritorno in Serie A | Antonio Collarile traccia il futuro del Benevento 5
Dopo un anno di silenzio, il direttore generale del Benevento torna a parlare e fa il punto sulla stagione passata. La squadra ha vissuto momenti difficili, ma ha anche ottenuto una rinascita importante, culminata con il doppio successo e la promozione in Serie A. Collarile ha commentato gli eventi principali, evidenziando i traguardi raggiunti e il percorso che ha portato il club a tornare nel massimo campionato nazionale. La discussione riguarda anche le prospettive future e le strategie adottate durante questa annata.
Tempo di lettura: 3 minuti Antonio Collarile a 360°. Il direttore generale giallorosso, dopo un silenzio durato un anno, torna a parlare e traccia un bilancio di una stagione memorabile per il Benevento 5: tra difficoltà, rinascita, double conquistato e ritorno in Serie A. DOUBLE – “ È stato un anno durissimo dopo la retrocessione: tra porte chiuse, squalifiche e tante difficoltà ci siamo resi conto di chi fosse davvero vicino al Benevento. Ringrazio i miei collaboratori, i dirigenti e tutte le persone che lavorano ogni giorno per questa società con passione e sacrificio: sono stati loro a darmi la forza di andare avanti nei momenti più difficili. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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