VIDEO & FOTO Benevento 5 a Palazzo Mosti celebrato lo storico double | Coppa Italia e promozione in serie A

A Benevento, nel pomeriggio di oggi, si è tenuta una cerimonia nella sala consiliare di Palazzo Mosti per celebrare il successo della squadra locale di futsal. La squadra ha conquistato sia la promozione in serie A che la vittoria della Coppa Italia di A2 Elite nella stessa stagione. L’evento ha visto la presenza di rappresentanti e tifosi, che hanno assistito alla commemorazione di questo risultato storico per il club.

Tempo di lettura: 2 minuti Giornata importante per il Benevento 5 che è stato ricevuto nella sala consiliare di palazzo Mosti per celebrare lo storico double che in questa stagione ha visto i giallorossi conquistare l’accesso nella massima serie del futsal italiano e la C oppa Italia di A2 Elitè. La squadra al gran completo ha idealmente consegnato alla città i due trofei posizionati in bella vista nell’aula comunale dove a fare gli onori di casa è stato il sindaco Clemente Mastella che ha donato una targa alla società ed a Vincenzo Scarpitti, allenatore che ha condotto Volonnino e soci a questo doppio straordinario traguardo. Il sodalizio...🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - VIDEO & FOTO/ Benevento 5, a Palazzo Mosti celebrato lo storico double: Coppa Italia e promozione in serie A Notizie correlate VIDEO & FOTO/ Emozioni e applausi per l’amichevole Castelpoto-Benevento nel rinnovato “Simeone”Tempo di lettura: 2 minuti Pomeriggio in provincia per il Benevento che si è spostato a Castelpoto per inaugurare il campo sportivo “Generoso... VIDEO & FOTO/ Benevento, Mignani e Salvemini on fire all’Imbriani: non decolla la prevendita per il FoggiaTempo di lettura: < 1 minuto Seduta a porte aperte questa mattina per il Benevento che si è allenato all’Imbriani davanti ai tifosi.