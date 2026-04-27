Il ritorno dell' Arezzo la scalata del Benevento il dominio del Vicenza | tutti i verdetti della Serie C

La stagione regolare di Serie C si è conclusa, portando con sé diverse certezze e novità. L'Arezzo è tornato in cima alla classifica, mentre il Benevento ha conquistato una posizione importante nelle zone alte della graduatoria. Il Vicenza ha mantenuto il suo dominio, confermando un ruolo di rilievo nel campionato. Ora si attende l'inizio dei playoff, che determineranno le promozioni e le retrocessioni.

È andata in archivio la regular season di Serie C. Trentotto giornate dense di emozioni e colpi di scena - dall’esclusione del Rimini a novembre alle difficoltà societarie che hanno coinvolto diversi club - che hanno incoronato Vicenza, Arezzo e Benevento come migliori squadre dei rispettivi gironi, guadagnandosi la promozione in Serie B. Ma se il campionato ha emesso i primi verdetti, la stagione è tutt’altro che finita. Si torna in campo già domenica 3 maggio con il primo turno dei playoff, che si concluderanno con la finale il 2 e 7 giugno. I playout, invece, sono in programma il 9 e 16 maggio. In attesa di rivedere il campo protagonista, facciamo il punto su quanto ci ha lasciato la stagione regolare.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Il ritorno dell'Arezzo, la scalata del Benevento, il dominio del Vicenza: tutti i verdetti della Serie C Notizie correlate Leggi anche: Serie C, i tre gironi. Ascoli e Arezzo, spareggio a distanza. Già promosse in B. Vicenza e Benevento Serie C, ufficiale la retrocessione in Serie D per il Trapani: tutti i verdetti e i risultati della 37^ giornataEderson Atletico Madrid, l’affare rischia di saltare? La rivelazione sul possibile inserimento di quella big della Serie A Mercato Inter, de Vrij e... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: È festa promozione al Comunale: dopo 19 anni l'Arezzo torna in serie B; Ventidue anni e un giorno fa: Alò Arezzo, torniamo in B!; Dall’1-0 al Forlì a questa magica giornata. Il cammino dell’Arezzo verso la gloria; Bivio amaranto, tutto in 90 minuti: l’Arezzo si gioca la Serie B, stadio a quota 8mila. L’Arezzo torna in B, ora lo stadio e una storia ancora tutta da scrivereAREZZO (ITALPRESS) – Il film del ritorno in B dell’Arezzo inizia in un caldo pomeriggio di agosto quando al ‘Città di Arezzo’ arriva il Bra in Coppa Italia. Gli amaranto vincono di misura, ma sorprend ... italpress.com Arezzo promosso in Serie B dopo 19 anni | È la terza squadra dopo Vicenza e Benevento (26 aprile 2026)Arezzo promosso in Serie B dopo 19 anni: i granata si mettono alle spalle le annata difficilissima tornando in cadetteria (26 aprile 2026) ... ilsussidiario.net Nei giorni scorsi ad Arezzo nel Centro di Aggregazione Sociale Agazzi, ho incontrato associazioni famiglie e cittadini del territorio in un momento di confronto e condivisione. Un’occasione importante per ascoltare esperienze e valorizzare il lavoro quotidiano - facebook.com facebook #Cutolo (ds #Arezzo): “Serie B traguardo stupendo, figlio di tanti sacrifici. Sono felice come un bambino” x.com