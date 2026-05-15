Dal buio alla luce mostra di Grazia Bianchi
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Mostra fotografica di Grazia Bianchia cura di Alice Ioffrida“Dal buio alla luce”, prima personale della fotografa Grazia Bianchi, aprirà al pubblico il 17 maggio 2026 negli spazi dello Studio Piero Gensini in via Fiesolana 9Ar, Firenze. La mostra riunisce una selezione di opere in cui lo sguardo. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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