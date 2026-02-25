lisa vittozzi dal buio alla luce

Lisa Vittozzi ha perso posizioni a causa di una penalità di due minuti prevista dal regolamento dell’International Biathlon Union. La sanzione, indicata come “Two-minute penalty”, si applica a infrazioni specifiche, tra cui il mancato rispetto delle regole di tiro. L’atleta si è trovata così a dover recuperare il ritardo accumulato, complicando il suo cammino verso il podio. La penalità ha avuto un impatto diretto sulla sua performance in gara.

Undici, punto tre, punto tre, comma B. Nelle pieghe del regolamento ufficiale dell'International Biathlon Union c'è un'estrema appendice intitolata Two-minute penalty che elenca le cinque infrazioni che costano a un atleta due minuti di penalità – in pratica, la gara mandata istantaneamente alle ortiche. La seconda recita: “due minuti di penalità per ogni colpo non sparato, se l'atleta si allontana dal poligono e riprende a sciare prima di aver sparato tutti i suoi cinque colpi”. Una situazione estrema: chi mai abbandonerebbe di proposito il poligono prima ancora di aver esaurito le cartucce? L'unica ragione ammissibile è un momento di blackout, uno stato di confusione talmente profonda da non essere più capaci di contare fino a cinque. È l'errore che venerdì 21 gennaio 2022 Lisa Vittozzi commette nell'individuale di Anterselva, in una gara di Coppa del Mondo. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

