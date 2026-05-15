Dal bottino nel sacco all' ordine di carcerazione | sfilza di reati in tangenziale

Recentemente, un normale controllo sulla tangenziale si è trasformato in un'operazione di polizia giudiziaria. Durante l’intervento, sono stati trovati e sequestrati oggetti di provenienza illecita, portando all’arresto di una persona. L’attività ha coinvolto anche l’emissione di un ordine di carcerazione e ha portato alla scoperta di un’ampia serie di reati collegati. La vicenda si è conclusa con la confisca della merce e il trasferimento in cella dell’arrestato.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui