Truffa nel Milanese deve scontare 6 mesi | 28enne già detenuto riceve nuovo ordine di carcerazione

Nella tarda serata del 17 aprile, presso la casa circondariale di Milano, un uomo di 28 anni, già detenuto, ha ricevuto un nuovo ordine di carcerazione. Si tratta di un provvedimento legato a una truffa commessa nel milanese, che prevede una condanna a sei mesi di reclusione. L’arresto e la nuova ordinanza sono stati notificati durante un controllo di routine in carcere.

Tempo di lettura: < 1 minuto Nella tarda serata del 17 aprile, presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, i Carabinieri della Stazione di Aversa hanno dato esecuzione a un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano – Ufficio Esecuzioni Penali. Il provvedimento riguarda un uomo di 28 anni, originario dell’agro aversano, già detenuto per altra causa al momento della notifica. L’ordine dispone l’espiazione di una pena residua di sei mesi di reclusione per reati di truffa commessi nel 2018 nel territorio della provincia di Milano. L’attività è stata eseguita direttamente all’interno dell’istituto penitenziario, dove l’interessato si trova ristretto.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Truffa nel Milanese, deve scontare 6 mesi: 28enne già detenuto riceve nuovo ordine di carcerazione Notizie correlate Deve scontare 6 mesi di pena residua, notificato nuovo arresto a 28enne già detenuto in carcereNella tarda serata del 17 aprile, presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, i Carabinieri della Stazione di Aversa hanno dato... Tre anni e cinque mesi da scontare: eseguito ordine di carcerazioneI Carabinieri della Stazione di Baiano hanno arrestato un 45enne del posto, destinatario di un ordine di esecuzione pena. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Il finto finanziere in corso Buenos Aires: facoltosa anziana sventa truffa da centinaia di migliaia di euro; Milano, 83enne sventa truffa agli anziani ospitando per tre giorni gli agenti di polizia, che arrestano il corriere della banda; Truffa a un’anziana: arresto in diretta a Milano; Tari non pagata: ondata di messaggi-truffa nel Milanese. Ecco come evitare di cascarci. Tari non pagata: ondata di messaggi-truffa nel Milanese. Ecco come evitare di cascarciDa Pieve Emanuele fino a Sesto San Giovanni, Rozzano e Melzo: numerosi i tentativi di raggiro ai danni dei cittadini, attraverso falsi Sms sulla tassa sui rifiuti ... ilgiorno.it Truffa ad anziana: scappano da Genova e la Polizia di Stato li arresta a Milano con il bottino(mi-lorenteggio.com) Milano, 14 aprile 2026 – La Polizia di Stato nei giorni scorsi a Milano ha arrestato un cittadino italiano e un cittadino brasiliano che avevano consumato una truffa a Genova ai d ... mi-lorenteggio.com Rapina Napoli, partita la truffa dei finti carabinieri con la tecnica dello spoofing, Europa Verde “Non cedere mai informazioni sensibili e non far entrare sconosciuti in casa. Truffatori vengano acciuffati” I Carabinieri hanno diffuso un avviso dopo un grave episod facebook Sinnai, la truffa corre via sms: il Comune scrive ai cittadini x.com