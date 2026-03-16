Scuole protagoniste a Monte Sant’Angelo per la settima edizione della Settimana dell’Educazione

A Monte Sant’Angelo si svolge la settima edizione della “Settimana dell’Educazione”, con le scuole locali impegnate in diverse attività e iniziative. Durante l’evento, studenti, insegnanti e istituzioni partecipano a laboratori, incontri e spettacoli che coinvolgono la comunità. La manifestazione si concentra sulla valorizzazione del sistema scolastico e sulla promozione della cultura educativa nel territorio.

, tanti eventi in programma dal 16 al 21 marzo Dal 16 al 21 marzo 2026 Monte Sant’Angelo promuove la settima edizione della Settimana dell’Educazione, il festival di comunità che mette al centro i più giovani, la scuola, il patrimonio culturale e i valori UNESCO. Un percorso costruito dal Comune di Monte Sant’Angelo insieme ai tre istituti scolastici cittadini, alle associazioni, agli enti e ai partner del territorio, per promuovere attività educative, culturali e formative dedicate alle nuove generazioni. Il sottotitolo scelto, “Storia, cultura, tradizioni tramandate alle nuove generazioni”, racconta con chiarezza il senso profondo di un programma che unisce conoscenza, partecipazione e comunità. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Scuole protagoniste a Monte Sant’Angelo per la settima edizione della “Settimana dell’Educazione” Articoli correlati Neve e ghiaccio sulle strade, a Monte Sant'Angelo scuole e aree verdi restano chiuseLa decisione del sindaco, Pierpaolo d'Arienzo: "In queste ore, è fondamentale consentire agli operatori di protezione civile e ai mezzi di soccorso... Educazione alimentare nelle scuole: firmato a Città Sant’Angelo un accordo per valorizzare il cibo del territorioA sottoscrivere l'accordo programmatico Comune, Cia – Agricoltori Italiani Chieti-Pescara, il Gal Terre Pescaresi, il Mercato Contadino d’Abruzzo e... Tutto quello che riguarda Scuole protagoniste a Monte Sant'Angelo... Temi più discussi: Gargano Experience: Il Parco Nazionale Protagonista a GATE & GUSTO 2026; Scuole protagoniste a Monte Sant’Angelo per la settima edizione della Settimana dell’Educazione; Monte Sant’Angelo a Torino per Cantiere Città. Monte Sant’Angelo a Torino per Cantiere CittàMONTE SANT’ANGELO A TORINO PER CANTIERE CITTÁ DELLA SCUOLA NAZIONALE DEL PATRIMONIO DEL MINISTERO DELLA CULTURA Monte Sant’Angelo continua a essere ... ilsipontino.net FIJLKAM Monte Sant’Angelo, il karate entra a scuola: all’IC Tancredi-Amicarelli il progetto olimpico FIJLKAML’istituto riceverà un kit di attrezzature sportive specialistiche che resterà in dotazione permanente, rafforzando così l’offerta formativa. statoquotidiano.it DAL GARGANO A TOKYO, i sapori di Monte Sant’Angelo conquistano il Foodex Japan - facebook.com facebook