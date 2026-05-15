Dal 1797 a Garibaldi | il viaggio tra storia e grandi cambiamenti

Dal 1797 a Garibaldi, la storia italiana attraversa momenti di grande trasformazione. L’arrivo delle truppe francesi a Venezia nel 1797 pose fine al dominio della Repubblica veneziana e portò all’occupazione francese. A Maleville, si ricordano oggi i cinquanta martiri mercedari, vittime di un episodio che segnò profondamente il territorio. Questi eventi sono parte di un cammino storico che ha coinvolto rivoluzioni, guerre e sacrifici, contribuendo a modellare il paesaggio politico e sociale dell’Italia moderna.

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? Punti chiave Come ha cambiato il mondo l'arrivo delle truppe francesi a Venezia?. Chi furono i 50 martiri mercedari che oggi ricordiamo a Maleville?. Perché la Rerum Novarum rispose ai cambiamenti economici del XIX secolo?. Cosa collegò la vittoria della Nazionale al debutto di Super Mario?.? In Breve Celebrazione dei 50 martiri mercedari di Maleville in questo 14 maggio.. Battaglia di Calatafimi nel 1860 con la vittoria dei volontari di Garibaldi.. Papa Leone XIII pubblica l'enciclica Rerum Novarum nel 1891 per i lavoratori.. Inaugurazione stabilimento Fiat Mirafiori a Torino nel 1939 per le famiglie italiane.. Il 14 maggio segna il 135º giorno del calendario gregoriano, lasciando ormai solo 231 giorni alla conclusione dell’anno corrente. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Dal 1797 a Garibaldi: il viaggio tra storia e grandi cambiamenti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video 10.000 anni di storia d'Italia in 35 minuti Sullo stesso argomento Baldenich nel tempo: viaggio visivo tra storia e urbanistica dal 1813Il Comitato di Quartiere Baldenich24 organizza per giovedì 23 aprile alle ore 18 un nuovo appuntamento pubblico presso la Sala Rossa della parrocchia... VERGINI – LA FOLLE STORIA DELLA VERGINITÀ: un viaggio tutto al femminile alla scoperta di uno dei più grandi tabù della storiaPerché il concetto di verginità è così importante nella storia e nella maggior parte delle culture? Cosa ci dice sulla condizione della donna, sulla...