Baldenich nel tempo | viaggio visivo tra storia e urbanistica dal 1813

Il Comitato di Quartiere Baldenich24 ha programmato per giovedì 23 aprile alle 18 un incontro pubblico presso la Sala Rossa della parrocchia Don Bosco. L’evento sarà dedicato a un viaggio visivo che ripercorre la storia e le trasformazioni urbanistiche di questa zona, con l’obiettivo di approfondire le radici e i cambiamenti avvenuti nel tempo. La partecipazione è aperta a chi desidera conoscere meglio l’evoluzione del quartiere.

Il Comitato di Quartiere Baldenich24 organizza per giovedì 23 aprile alle ore 18 un nuovo appuntamento pubblico presso la Sala Rossa della parrocchia Don Bosco, volto a esplorare le radici storiche e le trasformazioni urbanistiche dell’area. L’incontro, che segna il quinto tassello del ciclo denominato Spazi di incontro, spazi di dialogo, luoghi di partecipazione, vedrà il contributo dell’architetto Francesco Palma per ricostruire l’evoluzione di Baldenich, Nogarè e del Quartier Cadore partendo dal lontano 1813. Un viaggio visivo tra le trasformazioni di Baldenich e delle aree limitrofe. Le radici dell’identità locale si intrecciano con i cambiamenti fisici del territorio, un legame che verrà analizzato nel dettaglio durante la serata dedicata alla metamorfosi urbanistica del quartiere.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Baldenich nel tempo: viaggio visivo tra storia e urbanistica dal 1813 Notizie correlate Roma, tra Ghetto e Isola Tiberina: un viaggio a ritroso nel tempo dal 22 febbraio. Prenotazioni aperte.Roma Riscopre i Segreti del Tempo: Passeggiata tra Ghetto Ebraico e Isola Tiberina Una passeggiata guidata nel cuore di Roma, tra la storia... Un viaggio nel tempo tra ricordi e avventure: la 5°A Meccanica dell'Itis Marconi si ritrova dopo 35 anni dal diplomaUna serata semplice ma significativa, che ha dimostrato come il tempo passi, ma i ricordi e le amicizie nate tra i banchi di scuola restino vivi... Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: Baldenich, la storia del quartiere. Giovedì il quinto incontro partecipativo; Baldenich ripercorre la sua evoluzione urbanistica con un incontro aperto.