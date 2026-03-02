Perché il concetto di verginità è così importante nella storia e nella maggior parte delle culture? Cosa ci dice sulla condizione della donna, sulla sessualità, sulle religioni e sulla scienza? La giornalista e scrittrice Élise Thiébaut, impegnata da diversi anni al fianco delle donne, e la fumettista Elléa Bird, appassionata di storie di fantasmi, dee e motivi botanici, risponderanno a tutte queste domande offrendo ai lettori un volume a colori estremamente interessante, divertente e particolarmente istruttivo, in cui incontreremo, tra le tante, le Vestali Romane, la Vergine Maria, la grande Artemide, Giovanna d’Arco e persino Britney Spears. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - VERGINI – LA FOLLE STORIA DELLA VERGINITÀ: un viaggio tutto al femminile alla scoperta di uno dei più grandi tabù della storia

Graziani ricorda Rossi: “È stato uno dei più grandi giocatori della storia del calcio italiano”MADRID, SPAIN - JULY 11 : Italy striker Paolo Rossi celebrates after scoring the opening goal in the 1982 FIFA World Cup Final match against West...

Leggi anche: “La chiave per smascherare uno dei più grandi insabbiamenti della storia”: un filmato inedito potrebbe riaprire il caso dell’assassinio di John F. Kennedy

Tutti gli aggiornamenti su VERGINI.

Argomenti discussi: Tutto quello che sappiamo su VERGINI - LA FOLLE STORIA DELLA VERGINITÀ; Vergini – La folle storia della verginità: il graphic novel che smonta uno dei più grandi tabù arriva in Italia il 10 marzo.

Vergini – La folle storia della verginità: il graphic novel che smonta uno dei più grandi tabù arriva in Italia il 10 marzoQuesto sito contiene diversi annunci Amazon. A ogni vostro acquisto riceviamo una piccola commissione. Il 10 marzo approda nelle fumetterie, librerie e store online italiani Vergini – La folle storia ... havocpoint.it