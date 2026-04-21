Lazio | 6,5 milioni per la sicurezza tra telecamere e decoro urbano

La Giunta della Regione Lazio ha approvato una delibera che prevede lo stanziamento di 6,5 milioni di euro destinati a interventi sulla sicurezza urbana. La somma sarà distribuita tra i comuni e gli enti locali del territorio e servirà a finanziare progetti di videosorveglianza e miglioramenti del decoro urbano. La decisione rientra in una strategia pluriennale avviata dall'amministrazione regionale.

La Giunta della Regione Lazio, guidata da Francesco Rocca, ha dato il via a una strategia pluriennale per la sicurezza urbana approvando una delibera che mette a disposizione 6,5 milioni di euro per sostenere i comuni e gli enti locali del territorio. L’iniziativa, formulata su proposta dell’assessore Luisa Regimenti — responsabile per il Personale, la Sicurezza urbana, la Polizia locale, gli Enti locali e l’Università — mira a costruire un modello di protezione integrata capace di agire sulle fragilità sociali e infrastrutturali della regione. L’intervento finanziario si articola attraverso diversi canali progettuali pensati per rispondere a esigenze specifiche dei territori.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Lazio: 6,5 milioni per la sicurezza, tra telecamere e decoro urbano Notizie correlate Leggi anche: Sicurezza e decoro urbano. Manutenzione dei 25 pini Sicurezza, prevenzione tossicodipendenza e decoro urbano: passa l’odg del centrodestra a Palazzo SanIl Consiglio comunale di Campobasso ha approvato all’unanimità un ordine del giorno di grande rilevanza, frutto del lavoro condiviso tra le forze di... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Lazio, via libera al piano sicurezza urbana da 6,5 milioni; ROMA | Nuovo piano sicurezza nel Lazio: 6,5 milioni per Comuni ed enti locali; Lazio blindato: 6,5 milioni per la sicurezza urbana. Arrivano videosorveglianza nelle scuole e Movida Sicura; Sicurezza, Regione Lazio approva nuovo piano pluriennale con 6,5 milioni di euro per comuni ed enti locali. Piano sicurezza, la regione Lazio approva il nuovo piano pluriennale: 6,5 milioni di euro di finanziamento per Comuni ed enti localiPiano sicurezza, la regione Lazio approva il nuovo piano pluriennale: 6,5 milioni di euro di finanziamento per Comuni ed enti locali - ... ilgranchio.it Lazio, via libera al piano sicurezza urbana da 6,5 milioniLa Regione finanzia interventi per migliorare la vivibilità dei quartieri, sostenere i Comuni e rafforzare i presidi sul territorio ... rainews.it "Nella regione Lazio sono sparite le #mascherine e spariti i soldi, c'è stato un processo A me non risulta." #Manti #quartarepubblica x.com Quarta Repubblica. . "Nella regione Lazio sono sparite le #mascherine e spariti i soldi, c'è stato un processo A me non risulta." #Manti #quartarepubblica facebook