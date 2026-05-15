Dai tetti dei camion al tavolo in Prefettura | cosa succede ai 21 corrieri licenziati dalla Gls
Questa mattina, presso la Prefettura, si sono riuniti rappresentanti delle istituzioni e i lavoratori coinvolti nella vicenda dei 21 corrieri licenziati dalla Gls di Civesio, azienda di trasporti. I corrieri, alcuni dei quali avevano occupato i tetti dei camion per protestare, sono stati sospesi gli scioperi che erano stati annunciati. La situazione riguarda l’interruzione dei servizi di consegna e le conseguenze sui lavoratori, mentre si cerca di trovare una soluzione al conflitto tra l’azienda e i dipendenti.
Sono stati sospesi gli scioperi alla Gls di Civesio (San Giuliano Milanese), l'azienda di trasporti un cui appaltatore ha licenziato 21 corrieri. Un provvedimento di cui il sindacato Usb contesta la legittimità. Nella giornata di giovedì 14 maggio, in prefettura a Lodi, si è tenuta una lunga. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
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