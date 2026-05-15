Dai tetti dei camion al tavolo in Prefettura | cosa succede ai 21 corrieri licenziati dalla Gls

Questa mattina, presso la Prefettura, si sono riuniti rappresentanti delle istituzioni e i lavoratori coinvolti nella vicenda dei 21 corrieri licenziati dalla Gls di Civesio, azienda di trasporti. I corrieri, alcuni dei quali avevano occupato i tetti dei camion per protestare, sono stati sospesi gli scioperi che erano stati annunciati. La situazione riguarda l’interruzione dei servizi di consegna e le conseguenze sui lavoratori, mentre si cerca di trovare una soluzione al conflitto tra l’azienda e i dipendenti.

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