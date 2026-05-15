Dai tergicristalli allo specchietto | Raccontiamo donne inventrici

Una donna ha recentemente raccontato di aver scoperto che un’inventrice del passato, non riconosciuta, aveva ideato la sega circolare. La conversazione è iniziata con una telefonata, durante la quale si è discusso di un articolo letto, che descriveva un’idea innovativa sviluppata da una donna, ma mai attribuita a lei ufficialmente. La vicenda riguarda anche altri dispositivi come tergicristalli e specchietti retrovisori, che sono stati citati come esempi di invenzioni femminili non adeguatamente riconosciute nel tempo.

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