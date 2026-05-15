Dai tergicristalli allo specchietto | Raccontiamo donne inventrici
Una donna ha recentemente raccontato di aver scoperto che un’inventrice del passato, non riconosciuta, aveva ideato la sega circolare. La conversazione è iniziata con una telefonata, durante la quale si è discusso di un articolo letto, che descriveva un’idea innovativa sviluppata da una donna, ma mai attribuita a lei ufficialmente. La vicenda riguarda anche altri dispositivi come tergicristalli e specchietti retrovisori, che sono stati citati come esempi di invenzioni femminili non adeguatamente riconosciute nel tempo.
"Un giorno Cathy mi chiama e mi dice, ancora incredula, di aver letto di una donna che ha inventato la sega circolare, ma la sua invenzione non le è stata riconosciuta". Racconta così l’autrice e giornalista Sarah Buono, col tono complice dell’amicizia ventennale, l’incipit di un’indagine appassionante su figure femminili geniali ma dimenticate dalla storia, portata avanti con Cathy La Torre – la celebre Avvocaty, legale e attivista con un milione e mezzo di follower su Instagram – e trasformata in un testo teatrale dal titolo Tutte le volte che le donne. Dopo 35 date in giro per l’Italia, ecco arrivare al Duse di Bologna, domani alle 21,... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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