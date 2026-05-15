Dai prestiti per le armi alla manovra bis la maggioranza è divisa su tutto Da Conte preavviso di sfratto a Meloni & C citando il Papa | Presto toccherà a noi

Da lanotiziagiornale.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La maggioranza parlamentare si trova divisa su diversi temi, tra cui i prestiti destinati all’acquisto di armi e la nuova manovra finanziaria. In uno dei dibattiti, un esponente ha avvertito che le politiche di riarmo contribuiscono ad aumentare le tensioni e a ridurre le risorse per istruzione e sanità, criticando anche l’orientamento diplomatico. Intanto, si sono susseguite dichiarazioni di vari rappresentanti politici, tra cui un richiamo alla crisi abitativa e riferimenti a un pronunciamento del papa, con un richiamo all’azione futura.

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“Non si chiami ‘difesa’ un Riarmo che aumenta tensioni e insicurezza, depaupera gli investimenti in educazione e salute, smentisce fiducia nella diplomazia, arricchisce élite cui nulla importa del bene comune”.  È l’inizio del post col quale ieri il presidente 5 Stelle, Giuseppe Conte, è tornato ad attaccare il governo Meloni e la sua deriva bellicista. Una scelta, quella della corsa agli armamenti a discapito della spesa sociale, che vede il leader 5S allineato al Pontefice. Che infatti cita: “A cospetto delle scelte dannose dei nostri governanti mi confortano le parole di Papa Leone XIV di fronte agli studenti”, scrive Conte, “Ci spingono a fare sempre di più di fronte al muro di gomma che ci troviamo davanti in questi anni duri”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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