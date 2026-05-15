Dai prestiti per le armi alla manovra bis la maggioranza è divisa su tutto Da Conte preavviso di sfratto a Meloni & C citando il Papa | Presto toccherà a noi
La maggioranza parlamentare si trova divisa su diversi temi, tra cui i prestiti destinati all’acquisto di armi e la nuova manovra finanziaria. In uno dei dibattiti, un esponente ha avvertito che le politiche di riarmo contribuiscono ad aumentare le tensioni e a ridurre le risorse per istruzione e sanità, criticando anche l’orientamento diplomatico. Intanto, si sono susseguite dichiarazioni di vari rappresentanti politici, tra cui un richiamo alla crisi abitativa e riferimenti a un pronunciamento del papa, con un richiamo all’azione futura.
“Non si chiami ‘difesa’ un Riarmo che aumenta tensioni e insicurezza, depaupera gli investimenti in educazione e salute, smentisce fiducia nella diplomazia, arricchisce élite cui nulla importa del bene comune”. È l’inizio del post col quale ieri il presidente 5 Stelle, Giuseppe Conte, è tornato ad attaccare il governo Meloni e la sua deriva bellicista. Una scelta, quella della corsa agli armamenti a discapito della spesa sociale, che vede il leader 5S allineato al Pontefice. Che infatti cita: “A cospetto delle scelte dannose dei nostri governanti mi confortano le parole di Papa Leone XIV di fronte agli studenti”, scrive Conte, “Ci spingono a fare sempre di più di fronte al muro di gomma che ci troviamo davanti in questi anni duri”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
The Coming Reckoning: What Happens to Russia When the War in Ukraine Ends
Sullo stesso argomento
Matteo Renzi attacca Giorgia Meloni in Senato, "frasi da Baci Perugina, dopo Governo Vinavil toccherà a noi"Il leader di Italia Viva Matteo Renzi ha attaccato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, durante la discussione sull’informativa della premier...
Schlein a Meloni: Non si preoccupi toccherà a noi, standing ovation e abbracci per la leader Dem – Il video(Agenzia Vista) Roma, 9 aprile 2026 L’informativa della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in Aula a Montecitorio.
Da Arthur a Bennacer, passando per Lucca, Pavard e Kumbulla: i ritorni dai prestiti pesano per oltre 170 milioni di euro sui conti delle big. Tutte le cifre di Napoli, Juventus, Milan, Inter e Roma x.com
Napoli, i ritorni dai prestiti pesano per quasi 60 milioni sul bilancio Articolo completo nel primo commento. facebook
Dai prestiti per le armi alla manovra bis, la maggioranza è divisa su tutto. Da Conte preavviso di sfratto a Meloni & C. citando il Papa: Presto toccherà a noiMentre Crosetto e Giorgetti litigano sul riarmo e Tajani non esclude una manovra correttiva, per Conte è giunta l'ora di Voltare pagina ... lanotiziagiornale.it
Non serve separare le carriere: perché la vera riforma della giustizia deve partire dagli errori di Garlasco reddit
Conte, è la prima volta in carriera: De Laurentiis pronto a rivoluzionare il NapoliMonte ingaggi troppo alto a causa degli over 30. Addio a Juan Jesus, Spinazzola e Lukaku, dubbi su De Bruyne e Meret ... tuttosport.com