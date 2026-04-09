Schlein a Meloni | Non si preoccupi toccherà a noi standing ovation e abbracci per la leader Dem – Il video

Durante l'informativa in Aula a Montecitorio, la leader del Partito Democratico ha rivolto alcune parole alla Premier, ricevendo una standing ovation e abbracci. La discussione si è concentrata sulle recenti questioni politiche e sulla posizione del suo partito. La leader Dem ha affermato che toccherà a loro affrontare le sfide future, con un tono deciso e senza riferimenti a nomi o enti specifici.

(Agenzia Vista) Roma, 9 aprile 2026 L’informativa della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in Aula a Montecitorio. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev Crosetto rivela gli atterraggi nelle basi Usa degli ultimi 8 anni. Tensione alla Difesa: il rischio che abbia citato anche dati segreti Libano, il governo alza i toni con Israele dopo l’attacco ai mezzi Unifil. L’ira di Meloni: «Dovrà chiarire». Tajani convoca l’ambasciatore Casaleggio contro Conte: «I valori M5s non esistono più. Lasci nome e simbolo» . 🔗 Leggi su Open.online

Standing ovation per Zelensky al Parlamento del Regno Unito – Il video(Agenzia Vista) Ucraina, 18 marzo 2026 La standing ovation per il Presidente ucraino Zelensky al termine del suo intervento al Parlamento del Regno...

Leggi anche: Meloni, "io non scappo". Clamoroso alla Camera: standing ovation

Schlein a Meloni: Non si preoccupi toccherà a noi, standing ovation e abbracci per la leader Dem

Temi più discussi: Meloni negli Emirati e in Qatar: L’energia è a rischio. Schlein: Fa solo danni; Elly Schlein: Meloni dica quattro parole: Trump si deve fermare; Schlein: Meloni non faccia vittima, chiarisca rapporti Fdi-clan Senese; Simul cadent? | I periodacci paralleli di Meloni e Schlein, (ex) ragazze fortunate.

Schlein a Meloni: occasione sprecata, non avete fatto nulla per gli italianiRoma, 9 apr. (askanews) - Che occasione storica che ha sprecato, presidente, di cambiare questo paese. Avevate i numeri per fare tutto e non avete fatto nulla per cambiare la vita degli italiani. Lo ... libero.it

Schlein a Meloni: Vostro Governo ha sprecato occasione storica, adesso toccherà a noi(Agenzia Vista) Roma, 09 aprile 2026 Questo è il bilancio di quattro anni del vostro Governo. Presidente che occasione storica ha sprecato di cambiare questo Paese, Avevate i numeri per fare tutto e ... la7.it

Schlein, in Aula, è andata in confusione. Sembrava convinta che al posto del Presidente Meloni ci fosse un esponente del suo partito, lo stesso che per anni ha portato l’Italia alla deriva. Il Pd ha smantellato la sanità, come certificano i numeri. Non è stato capa - facebook.com facebook

La sfida di Schlein a Meloni nel faccia a faccia in Aula: "Avete già perso sfidando la Costituzione". Conte: "La premier racconta realtà mitologica". x.com