Schlein a Meloni | Non si preoccupi toccherà a noi standing ovation e abbracci per la leader Dem – Il video

Da open.online 9 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante l'informativa in Aula a Montecitorio, la leader del Partito Democratico ha rivolto alcune parole alla Premier, ricevendo una standing ovation e abbracci. La discussione si è concentrata sulle recenti questioni politiche e sulla posizione del suo partito. La leader Dem ha affermato che toccherà a loro affrontare le sfide future, con un tono deciso e senza riferimenti a nomi o enti specifici.

(Agenzia Vista) Roma, 9 aprile 2026 L’informativa della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in Aula a Montecitorio. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev Crosetto rivela gli atterraggi nelle basi Usa degli ultimi 8 anni. Tensione alla Difesa: il rischio che abbia citato anche dati segreti Libano, il governo alza i toni con Israele dopo l’attacco ai mezzi Unifil. L’ira di Meloni: «Dovrà chiarire». Tajani convoca l’ambasciatore Casaleggio contro Conte: «I valori M5s non esistono più. Lasci nome e simbolo» . 🔗 Leggi su Open.online

Standing ovation per Zelensky al Parlamento del Regno Unito – Il video(Agenzia Vista) Ucraina, 18 marzo 2026 La standing ovation per il Presidente ucraino Zelensky al termine del suo intervento al Parlamento del Regno...

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Schlein a Meloni: Non si preoccupi toccherà a noi, standing ovation e abbracci per la leader Dem

Video Schlein a Meloni: Non si preoccupi toccherà a noi, standing ovation e abbracci per la leader Dem

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schlein a meloni nonSchlein a Meloni: occasione sprecata, non avete fatto nulla per gli italianiRoma, 9 apr. (askanews) - Che occasione storica che ha sprecato, presidente, di cambiare questo paese. Avevate i numeri per fare tutto e non avete fatto nulla per cambiare la vita degli italiani. Lo ... libero.it

schlein a meloni nonSchlein a Meloni: Vostro Governo ha sprecato occasione storica, adesso toccherà a noi(Agenzia Vista) Roma, 09 aprile 2026 Questo è il bilancio di quattro anni del vostro Governo. Presidente che occasione storica ha sprecato di cambiare questo Paese, Avevate i numeri per fare tutto e ... la7.it

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