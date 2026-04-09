Durante una seduta in Senato, il leader di Italia Viva ha criticato aspramente la presidente del Consiglio, facendo riferimento a alcune dichiarazioni recenti. Ha inoltre commentato le prossime tappe politiche, menzionando un passaggio dal governo attuale a quello successivo. La discussione si è concentrata su temi legati all’attuale situazione politica e alle prossime evoluzioni in Parlamento.

Il leader di Italia Viva Matteo Renzi ha attaccato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, durante la discussione sull’informativa della premier nell’aula del Senato. Renzi ha sottolineato il risultato del referendum, sfavorevole alla maggioranza, chiedendo all’esecutivo di dimettersi e affermando che i partiti che lo sostengono non hanno più consenso nel Paese. Renzi contro il “Governo Vinavil” Matteo Renzi, leader di Italia Viva, ha risposto duramente alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni a seguito dell’informativa del Governo al Senato dopo il risultato del referendum sulla giustizia. Renzi ha sottolineato proprio il risultato del referendum, con la netta vittoria del “no”, scelta sostenuta dall’opposizione, contro la riforma elaborata dalla maggioranza. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Matteo Renzi attacca Giorgia Meloni in Senato, "frasi da Baci Perugina, dopo Governo Vinavil toccherà a noi"

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Matteo Renzi provoca Giorgia Meloni dopo l'attacco Usa all'Iran, "poco più di un peluche di Trump, non conta"Matteo Renzi non le manda di certo a dire Giorgia Meloni dopo gli ultimi sviluppi della politica internazionale.

Temi più discussi: Matteo Renzi contro Giorgia Meloni: Aggrappata col Vinavil al Palazzo, non va al voto nemmeno se pagata perché se la fa addosso; Renzi: Giorgia non è più invincibile, il centrosinistra può vincere. Primarie, subito le regole; Il precedente Renzi e l’ombra sul governo Meloni: quando il consenso si sgretola; Meloni in Aula per l'informativa alle Camere, opposizioni pronte allo scontro.

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Renzi ironizza sul discorso di Giorgia Meloni: Il no riaccende? Sembra una frase dei Baci PeruginaMatteo Renzi attacca Giorgia Meloni con una frase ironica: Il no rimbomba e alle prossime elezioni va a casa ... affaritaliani.it

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Alle 14:15 circa Matteo Renzi interverrà in Senato in replica all’Informativa della Presidente del Consiglio - facebook.com facebook