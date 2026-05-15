Dai domiciliari al carcere a Como | arrestato 31enne cileno condannato per furti e rapine

Un uomo di 31 anni residente a Como è stato trasferito dal suo domicilio in carcere nel giro di poche ore. La polizia di Stato ha eseguito ieri un ordine di detenzione nei suoi confronti, confermando la condanna per furti e rapine. Il cittadino cileno, che si trovava agli arresti domiciliari, è stato portato nel carcere del Bassone dopo l’intervento degli agenti. La procedura si è conclusa con l’arresto e il successivo trasferimento in cella.

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