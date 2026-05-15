Daemons Monza ai playoff | i battenti sconfiggono i Saints Padova

Da ameve.eu 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

I Daemons di Monza si preparano ai playoff dopo aver battuto i Saints di Padova. La squadra monzese ha mantenuto la serie di vittorie, rimanendo tra le quattro formazioni imbattute a livello nazionale. Nei prossimi incontri, i Daemons affronteranno due squadre ancora da definire, che li sfideranno in test prima dell’inizio delle partite decisive. La qualificazione tra le prime quattro è arrivata grazie alle vittorie accumulate durante la stagione regolare, che hanno permesso loro di mantenere il distacco dalle altre formazioni.

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? Punti chiave Chi sono le due squadre che sfideranno i Daemons nei test?. Come ha fatto Monza a rimanere tra le quattro imbattute nazionali?. Perché il modello giovanile dei Daemons è fondamentale per il futuro?. Quali valori trasmette il football americano alle nuove generazioni brianzole?.? In Breve Prossime sfide contro Catania e Cecina prima dei playoff del 6 e 7 giugno.. Presidente Dewar James punta su un progetto che include categorie Under 10, 13, 15 e 17.. La squadra è tra le quattro imbattute nei tre campionati nazionali IFL2.. Il club integra anche il team Master Over 45 per il tessuto sociale brianzolo.. I Daemons Monza Brianza hanno conquistato matematicamente l’accesso ai playoff del campionato di seconda divisione IFL2 Fidaf battendo i Saints Padova nell’ultima giornata di campionato. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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