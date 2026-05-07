Pronostico Monza-Empoli | la testa è solo ai playoff

La partita tra Monza ed Empoli si gioca nella trentottesima giornata del campionato di Serie B. La sfida si svolge in un momento in cui entrambe le squadre sono concentrate sui playoff. Si può seguire in diretta tv e streaming, con le formazioni ufficiali già annunciate. La partita si presenta come un match importante per entrambe, con i giocatori pronti a scendere in campo.

Monza-Empoli è una partita valida per la trentottesima giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e streaming, formazioni e pronostico Incredibile ma vero. Il Monza ha sciupato la scorsa settimana, perdendo in casa del Mantova, la possibilità di prendersi la promozione diretta. No, stavolta non ci sono possibilità di miracoli: il Frosinone in casa si può prendere il lusso anche di pareggiare e quindi la testa della squadra di Bianco è solo ai playoff. Si è creata, quindi, tra le altre cose, anche una situazione abbastanza positiva per l’Empoli. Sì, se i padroni di casa avessero avuto l’opportunità del match-point allora le cose per i toscani sarebbero state discretamente brutte.🔗 Leggi su Ilveggente.it

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