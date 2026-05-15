Dacre Montgomery si unisce al cast di Caine, il nuovo spin-off del franchise di John Wick dedicato al personaggio interpretato da Donnie Yen. Dopo il successo di Ballerina, il progetto si concentra su Caine, un assassino cieco. Tra i nuovi membri del cast figura un attore noto per il suo ruolo in Stranger Things. La produzione prosegue con l’obiettivo di espandere ulteriormente l’universo narrativo legato alla serie di film. La lavorazione del progetto è attualmente in corso.

L’universo di John Wick non smette di crescere: dopo il successo di Ballerina, è in lavorazione un nuovo spin-off incentrato su Caine, il micidiale assassino cieco interpretato da Donnie Yen, e il cast si arricchisce di un nome che i fan di Stranger Things conosceranno molto bene. Il titolo ufficiale del progetto è From the World of John Wick: Caine, lo stesso schema adottato per il film con Ana de Armas. Le riprese sono iniziate il 25 aprile 2026 a Budapest, in Ungheria, e proseguiranno a Hong Kong entro la fine di giugno. Donnie Yen è coinvolto a doppio titolo, come attore protagonista e come regista, con l’ambizione dichiarata di creare... 🔗 Leggi su Tutto.tv

© Tutto.tv - Dacre Montgomery nel cast di Caine: il primo volto nuovo del franchise John Wick

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