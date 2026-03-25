Il franchise di John Wick torna in fase di riprese con il nuovo spin-off, dopo il risultato deludente di Ballerina al botteghino. Le riprese sono riprese in diverse location e coinvolgono un cast di attori noti. La produzione si concentra sulla realizzazione di un film che amplia l’universo narrativo già noto ai fan. Non sono ancora stati comunicati dettagli sulla data di uscita ufficiale.

Dopo il mezzo passo falso di Ballerina, che non è andato benissimo al box-office, il franchise riparte da un nuovo spin-off nell'attesa di capire se riarruolare Keanu Reeves per un'altra missione La saga di John Wick proseguirà molto presto, nonostante la battuta d'arresto dell'ultimo film, Ballerina, che non aveva brillato al box-office, nonostante il ritorno nel cast di Keanu Reeves. Secondo quanto riportato da Deadline, il nuovo spin-off di John Wick della Lionsgate, il progetto senza titolo su Caine che vedrà Donnie Yen sia alla regia che nei panni dell'assassino cieco, entrerà in produzione il mese prossimo. Cosa racconterà lo spin-off su Caine? Il progetto, annunciato alla CinemaCon lo scorso anno, seguirà la storia di Caine negli eventi successivi a John Wick 4 del 2023; il killer liberato dai suoi obblighi . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - John Wick, il franchise si rimette in moto con le riprese del nuovo spin-off

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