Da Termini a Trastevere in tram | ripescato il progetto dimenticato dal 2013

Un progetto di collegamento ferroviario tra Termini e Trastevere, passando per l’Esquilino, è stato riproposto dopo essere stato dimenticato dal 2013. La proposta, che prevede l’installazione di un tram lungo questa tratta, ha ottenuto il consenso unanime nel consiglio del municipio I. La realizzazione di questa linea sarebbe in grado di migliorare i collegamenti tra le zone centrali della città. La discussione sulla riattivazione del progetto è ripresa nel contesto locale.

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