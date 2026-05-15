Da Termini a Trastevere in tram | ripescato il progetto dimenticato dal 2013
Un progetto di collegamento ferroviario tra Termini e Trastevere, passando per l’Esquilino, è stato riproposto dopo essere stato dimenticato dal 2013. La proposta, che prevede l’installazione di un tram lungo questa tratta, ha ottenuto il consenso unanime nel consiglio del municipio I. La realizzazione di questa linea sarebbe in grado di migliorare i collegamenti tra le zone centrali della città. La discussione sulla riattivazione del progetto è ripresa nel contesto locale.
Un tram in grado di collegare Termini con Trastevere, passando per l’Esquilino. È questa la proposta che ha messo d’accordo tutti, nel parlamentino del municipio I.Una proposta già approvata nel 2013L’idea, promossa dal consigliere Stefano Tozzi e sostenuta da tutto il partito di Fratelli. 🔗 Leggi su Romatoday.it
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