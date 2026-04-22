Il Mondiale del 2026 sarà il più costoso di sempre, con prezzi dei biglietti che variano da 2.000 a 14.000 dollari per la partita di apertura. La vendita dei tagliandi si basa su domanda e offerta, un sistema simile a quello utilizzato per i concerti di musica pop. Questa modalità determina prezzi elevati e differenziati in base all’interesse degli spettatori.

Mancano solo cinquanta giorni al calcio d’inizio di Messico-Sudafrica, la sfida che aprirà ufficialmente la Coppa del Mondo 2026. Gianni Infantino lo ha già ribattezzato come "il Mondiale più bello di sempre". Ambizione che potrebbe concretizzarsi, Yamal e Mbappé permettendo, ma per ora un record lo ha già battuto: sarà il più caro della storia. La grande novità di questa edizione, infatti, è l’introduzione dei prezzi dinamici. Niente listini fissi, ma tariffe dettate dall’algoritmo della domanda e dell’offerta: un modello mutuato dai concerti pop, ma mai così estremo nel calcio. In parole povere: più sale il desiderio collettivo di esserci, più il prezzo schizza verso l’alto.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Sarà il Mondiale più caro della storia: biglietti da 2mila a 14mila dollari per la gara inaugurale

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